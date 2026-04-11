    Низар Амиди стал новым президентом Ирака

    11 апреля, 2026
    Низар Амиди стал новым президентом Ирака

    Во втором туре голосования на президентских выборах в Ираке победу одержал Низар Амиди, официальный кандидат от "Патриотического союза Курдистана".

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim News, во втором туре проголосовали 249 депутатов.

    Отмечается, что главным соперником Амиди был член партии "Курдский исламский союз" Мусанна Амин.

    Ранее действующий президент Ирака Абдель Латиф Рашид отказался от участия в новых президентских выборах.

    Выборы в Ираке Низар Амиди Абдель Латиф Рашид
