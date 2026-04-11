Низар Амиди стал новым президентом Ирака

Во втором туре голосования на президентских выборах в Ираке победу одержал Низар Амиди, официальный кандидат от "Патриотического союза Курдистана".

Как передает Report со ссылкой на Tasnim News, во втором туре проголосовали 249 депутатов.

Отмечается, что главным соперником Амиди был член партии "Курдский исламский союз" Мусанна Амин.

Ранее действующий президент Ирака Абдель Латиф Рашид отказался от участия в новых президентских выборах.