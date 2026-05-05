    Чистая прибыль PAŞA Yatırım Bankası за I квартал снизилась почти на 25%

    Финансы
    • 05 мая, 2026
    • 18:13
    Дочерняя структура PAŞA Bank в Турции - PAŞA Yatırım Bankası - завершила I квартал с чистой прибылью 103,9 млн лир (4,16 млн манатов), что на 24,7% меньше, чем годом ранее.

    Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет банка, прибыль до выплаты налогов выросла на 25,2% - до 158,8 млн лир (6,35 млн манатов), налог на прибыль составил 54,9 млн лир (2,2 млн манатов).

    На 1 апреля активы банка увеличились на 20,4% и достигли 15,17 млрд лир (606,7 млн манатов). Чистые кредиты клиентам составили 7,33 млрд лир (293,2 млн манатов), увеличившись за год на 25,8%.

    Обязательства выросли на 18,8% - до 12,74 млрд лир (509,6 млн манатов), капитал - на 29,4%, до 2,43 млрд лир (97,1 млн манатов).

    Отметим, что PAŞA Yatırım Bankası создан в 2015 году на базе приобретенного TAİB Bank. Уставный капитал - 500 млн лир (20 млн манатов). Основной акционер - PAŞA Holdinq (71,75%), еще 28,21% принадлежит PAŞA Bank, 0,04% - Aksoy Holdinq.

