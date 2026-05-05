İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    "PAŞA Bank"ın Türkiyədəki törəməsi maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    • 05 may, 2026
    • 17:56
    PAŞA Bankın Türkiyədəki törəməsi maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    "PAŞA Bank" ASC-nin Türkiyədəki törəməsi "PAŞA Yatırım Bankası" bu ilin I rübünü 103,875 milyon lirə (4,155 milyon manat) xalis mənfəətlə başa vurub.

    "Report" Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 24,7 % azdır.

    Yanvar-mart aylarında "PAŞA Yatırım Bankası"nın vergiyəqədərki mənfəəti 158,779 milyon lirə (6,351 milyon manat, 1 il əvvələ nisbətən 25,2 % çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 54,904 milyon lirə (2,196 milyon manat; 1 il bundan əvvəl qənaət edib) təşkil edib.

    Bu il aprelin 1-nə "PAŞA Yatırım Bankası"nın aktivləri 15 milyard 167,833 milyon lirə (606,713 milyon manat) olub ki, bu da illik müqayisədə 20,4 % çoxdur. Bunun 7 milyard 330,287 milyon lirəsi (293,2 milyon manat) müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 25,8 % böyüyüb.

    Hesabat dövründə "PAŞA Yatırım Bankası"nın öhdəlikləri 18,8 % artaraq 12 milyard 739,866 milyon lirəyə (509,595 milyon manat), balans kapitalı isə 29,4 % artaraq 2 milyard 427,964 milyon lirəyə (97,119 milyon manat) çatıb.

    Xatırladaq ki, "PAŞA Yatırım Bankası" 2015-ci ildə "PAŞA Bank"ın Türkiyənin "Aksoy Holdinq"inə məxsus "TAİB Bank"ın səhmlərini alması ilə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 500 milyon lirədir (20 milyon manat). Bankın səhmlərinin 71,75 %-i daxil olduğu "PAŞA Holdinq" MMC-yə, 28,21 %-i "PAŞA Bank"a, 0,04 %-i isə "Aksoy Holdinq"ə məxsusdur.

    1 lirə = 0,04 manat

    PAŞA Bank ASC PAŞA Yatırım Bankası Aksoy Holdinq PAŞA Holdinq MMC
    Чистая прибыль PAŞA Yatırım Bankası за I квартал снизилась почти на 25%

    Son xəbərlər

    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    19:59
    Foto

    İlham Əliyev Avropa İttifaqının ali nümayəndəsinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    19:52

    Çadda silahlı hücum zamanı 23 hərbçi ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti