В Баку пройдет научный симпозиум по формированию здоровой городской среды

В Баку состоится международный научный симпозиум на тему экологических, биологических и медицинских аспектов градостроительства и формирования здоровой городской среды.

Как сообщили Report в Национальной академии наук Азербайджана, организаторами мероприятия, намеченного на 24 сентября, выступают Институт молекулярной биологии и Отделение биологических и медицинских наук НАНА.

Цель мероприятия заключается в комплексном анализе экологических, биологических и медицинских компонентов городской среды с использованием современных научных методов.

Отдельное внимание уделят международному опыту и инновационным исследованиям в сфере "зеленых" городов. Итогом станет выработка практических рекомендаций для устойчивого городского развития.