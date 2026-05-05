В Баку пройдет научный симпозиум по формированию здоровой городской среды
- 05 мая, 2026
- 18:38
В Баку состоится международный научный симпозиум на тему экологических, биологических и медицинских аспектов градостроительства и формирования здоровой городской среды.
Как сообщили Report в Национальной академии наук Азербайджана, организаторами мероприятия, намеченного на 24 сентября, выступают Институт молекулярной биологии и Отделение биологических и медицинских наук НАНА.
Цель мероприятия заключается в комплексном анализе экологических, биологических и медицинских компонентов городской среды с использованием современных научных методов.
Отдельное внимание уделят международному опыту и инновационным исследованиям в сфере "зеленых" городов. Итогом станет выработка практических рекомендаций для устойчивого городского развития.
