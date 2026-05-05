İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Bakıda şəhərsalmanın ekoloji, bioloji və tibbi aspektlərinə dair elmi simpozium keçiriləcək

    Elm və təhsil
    • 05 may, 2026
    • 18:01
    Bakıda şəhərsalmanın ekoloji, bioloji və tibbi aspektlərinə dair elmi simpozium keçiriləcək

    Bakıda "Şəhərsalmanın ekoloji, bioloji və tibbi aspektləri: dayanıqlı və sağlam urban mühit" mövzusunda beynəlxalq elmi simpozium keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından (AMEA) məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, Elm və Təhsil Nazirliyinin Molekulyar Biologiya İnstitutu PHŞ və AMEA-nın Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçiriləcək simpozium sentyabrın 24-nə planlaşdırılıb.

    Tədbirin məqsədi şəhər mühitinin ekoloji, bioloji və tibbi komponentlərinin qarşılıqlı təsirini müasir elmi yanaşmalar əsasında təhlil etmək, beynəlxalq elmi təcrübənin və innovativ tədqiqat nəticələrinin müzakirəsi üçün platforma yaratmaqla dayanıqlı və sağlam "yaşıl şəhər" mühitinin formalaşdırılması istiqamətində elmi cəhətdən əsaslandırılmış yanaşmaların və tövsiyələrin hazırlanmasına töhfə verməkdir.

    Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Simpozium Şəhərsalma sahəsi Elm və Təhsil Nazirliyi
    В Баку пройдет научный симпозиум по формированию здоровой городской среды
    Baku to host scientific symposium on urban planning and health

    Son xəbərlər

    20:35

    Tramp qalib gəlmək istədiyi üçün İran iqtisadiyyatının çökəcəyinə ümid edir

    Digər ölkələr
    20:29

    Sakin: Şəkidə WUF13 Festivalının keçirilməsi bizi çox sevindirir

    Daxili siyasət
    20:25

    Vüqar Mustafayev "SAHA 2026"da müdafiə sənayesi üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Hərbi
    20:17

    Zelenski: Kramatorska endirilən zərbə nəticəsində 5 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    20:16

    ABŞ Hörmüz boğazında planlaşdırılan əməliyyatla bağlı İranı məlumatlandırıb

    Digər ölkələr
    20:10

    İlham Əliyev: Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından həmişə Aİ-nin etibarlı tərəfdaşıdır

    Daxili siyasət
    20:08
    Video

    Mehriban Əliyeva Bakıda keçirilən sərgilərlə tanışlıqdan videogörüntü paylaşıb

    Daxili siyasət
    19:59
    Foto

    İlham Əliyev Avropa İttifaqının ali nümayəndəsinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

    Xarici siyasət
    19:52

    Çadda silahlı hücum zamanı 23 hərbçi ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti