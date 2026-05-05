Аудит выявил системные недостатки в контроле за расходами со стороны Европарламента

Внешний аудит Европейского парламента выявил недостатки контроля за расходованием средств, объем нецелевого использования оценивается в сумму около 1,5 млн евро в ходе выборов в 2024 году.

Как сообщает Report, согласно документам внешнего аудита и финансового департамента Европейского парламента, с которыми ознакомилось издание Politico, европейские политические партии и связанные с ними фонды неправомерно потратили около 1,5 млн евро в ходе предвыборной кампании 2024 года (по выборам в Европарламент - ред.), что свидетельствует о постоянных недостатках в системе контроля и раскрытия информации о средствах ЕС.

Результаты внутренней проверки и указывают на повторяющиеся нарушения во всех политических группах, стирающие грань между ошибкой и злоупотреблением.

Сумма в 1,5 млн евро составляет лишь небольшую часть от 74 млн евро грантов, выделенных из бюджета ЕС. Однако лежащие в основе этой ситуации закономерности - от нарушений процедур до потенциально фиктивных расходов - указывают на более системную проблему, имеющуюся в финансовой архитектуре Европейского парламента.

"Среди множества причин для переклассификации расходов могла быть попытка мошеннического использования государственных средств", - считает Луи Друно, основатель компании European Democracy Consulting.

Рутинные нарушения, ограниченная подотчетность

Согласно результатам аудита, почти все крупные политические группы, за исключением "Зеленых" и Европейской демократической партии, нарушили правила финансирования. Выявленные проблемы включают: чрезмерные или необоснованные расходы, нарушения процедур закупок, косвенное финансирование национальных политических партий, переклассификацию расходов для соответствия критериям приемлемости.

В нескольких случаях аудиторы обнаружили, что расходы были заявлены, но в реальности не осуществлены. Виновные стороны не оспаривают эти выводы и потому остаются неназванными - это стандартная процедура, когда средства возвращаются.

Таким образом, выявленные недостатки отражает более широкую проблему с политикой раскрытия информации в рамках ЕП: если выводы не оспариваются, личности вовлеченных, как правило, не разглашаются.

Административная ошибка или структурная лазейка?

Европарламент утверждает, что большинство нарушений вызвано техническими или процедурными ошибками. В пресс-службе ответили, что "о любых подозрениях в незаконной деятельности, мошенничестве или коррупции необходимо сообщать" в Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) или Европейскую прокуратуру. Однако информации о том, сколько дел по итогам аудита 2024 года было передано на рассмотрение этих двух структур отсутствует.

В то же время внутренние документы свидетельствуют о растущем недовольстве в администрации ЕП. Практика переклассификации расходов отмечалась и в предыдущих аудитах, что стало причиной в прошлом году для настоятельного призыва к партиям со стороны чиновников парламента "прекратить эту практику". Возымело это какое-то действие станет известно по итогам последующих аудитов.

Тенденция, выходящая за рамки одного аудиторского цикла

Недавние случаи свидетельствуют о том, что проблемы, выявленные в ходе аудита выборов 2024 года, не являются единичными.

В 2025 году французский суд признал Марин Ле Пен и нескольких бывших депутатов Европарламента виновными в мошеннической схеме с фиктивными парламентскими помощниками - одном из ярчайших примеров нецелевого использования средств ЕС через формальные структуры занятости. Расследования OLAF способствовали возврату неправомерно использованных средств.

Кроме того, в публикации Le Monde со ссылкой на конфиденциальный парламентский аудит утверждается, что члены бывшей фракции "Идентичность и демократия" в период с 2019 по 2024 год неправомерно перенаправили более 700 тыс. евро.

По оценкам, приведенным Euronews, общий финансовый ущерб, связанный с этой политической сетью, составляет до 4,33 млн евро. Эта цифра позже была повторена в официальных документах Европейского парламента о вынесении оправдательного решения, в которых содержалось предупреждение как о бюджетных, так и о репутационных рисках.

Расширяется разрыв в прозрачности

В совокупности эти выводы указывают на структурный дисбаланс между аудиторными возможностями и публичной прозрачностью - нарушения выявляются систематически, довольно часто имеют место финансовые корректировки, при этом неясно, кто несет ответственность и несет ли вообще.

Это создает то, что специалисты описывают как режим соблюдения норм с низкой прозрачностью, а именно когда обеспечение соблюдения правил зависит больше от возмещения убытков, чем от сдерживания действий, которые к ним приводят. Т.е. система нацелена не на то, чтобы пресечь нарушения, а вернуть деньги, и то, если виновник нарушения пойман.

Отсутствие подробной отчетности также затрудняет оценку эффективности санкций при повторных нарушениях. В итоге складывается впечатление, что система поощряет "тихое урегулирование" вместо расследования. Таким образом, система оставляет лазейку для нарушителя: даже если тебя поймали по факту мошенничества, то можно выйти сухим из воды.

Рыночный риск, политические последствия

С финансовой точки зрения, суммы выявленных недостатков и нарушений остаются незначительными по сравнению с бюджетом ЕС. Однако, ущерб репутации - другой вопрос. В широком контексте они значительны, так как подрывают "мягкую силу" ЕС в вопросах борьбы с коррупцией за пределами блока.

В последние годы Европейский парламент стремился ужесточить надзор за финансированием партий и повысить стандарты аудита. Однако последние выводы свидетельствуют о том, что значимого сдвига нет.

На финансовых рынках повторяющиеся "незначительные" несоответствия часто указывают на более глубокие провалы в системе контроля. Та же логика может примениться и здесь: небольшие, повторяющиеся нарушения могут сигнализировать о системном риске и отсутствии должного надзора.

Для институтов ЕС, уже находящихся под пристальным вниманием в вопросах управления и подотчетности, этот риск вряд ли надолго останется чисто техническим.