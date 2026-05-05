Китай предложил Азербайджану рассмотреть возможность вступления в Банк развития ШОС

Китай предложил Азербайджану рассмотреть возможность вступления в Банк развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана, предложение было озвучено в ходе встречи заместителя министра финансов Гималая Мамишова с представителями Министерства финансов Китая.

На встрече было высоко оценено динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Китаем.

Азербайджан выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства с Китаем как в двустороннем формате, так и в рамках многосторонних платформ, включая Азиатский банк развития (АБР).

Также подчеркнуто, что более активное участие китайских компаний в промышленных зонах Азербайджана, расширение возможностей сотрудничества в сферах производства и зеленых технологий, цифровой экономики и логистики соответствуют стратегическим интересам Азербайджана.

Г.Мамишов отметил, что Китай является одним из главных торговых партнеров Азербайджана, и существует большой потенциал для дальнейшего расширения экономического и торгового сотрудничества между странами.

Он также добавил, что ключевыми направлениями развития двусторонних отношений являются диверсификация экспорта и наращивание товарооборота, особенно в ненефтяном секторе.