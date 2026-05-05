Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере охраны окружающей среды
Экология
- 05 мая, 2026
- 18:48
Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Исмаилов встретился с делегацией во главе с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давидом Сонгулашвили.
Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены нынешний уровень и перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами в сфере охраны окружающей среды.
Вместе с тем гостям была предоставлена информация о подготовке к проведению в стране 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) и Всемирного дня окружающей среды (WED).
