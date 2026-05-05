Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере охраны окружающей среды

    Экология
    • 05 мая, 2026
    • 18:48
    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере охраны окружающей среды

    Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Исмаилов встретился с делегацией во главе с министром охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давидом Сонгулашвили.

    Об этом Report сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

    Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены нынешний уровень и перспективы дальнейшего сотрудничества между двумя странами в сфере охраны окружающей среды.

    Вместе с тем гостям была предоставлена информация о подготовке к проведению в стране 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) и Всемирного дня окружающей среды (WED).

    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере охраны окружающей среды
    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере охраны окружающей среды
    Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере охраны окружающей среды

    Рашад Исмаилов Давид Сонгулашвили Министерство экологии и природных ресурсов Грузия WUF13 Всемирный форум городов (WUF13) WED2026
    Фото
    Rəşad İsmayılov Gürcüstanın ətraf mühitin mühafizəsi və kənd təsərrüfatı naziri ilə görüşüb

    Последние новости

    20:37

    Вугар Мустафаев обсудил расширение оборонного сотрудничества с рядом стран - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    20:20

    Трамп надеется на крах экономики Ирана, потому что хочет победить

    Другие страны
    20:11
    Видео

    Мехрибан Алиева поделилась видеокадрами с выставок Caspian Agro Week и InterFood Azerbaijan

    Внутренняя политика
    20:07

    Зеленский: Пять человек погибли в результате удара по Краматорску

    Другие страны
    19:54

    США уведомили Иран о предстоящей операции в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:43

    В Чаде при нападении боевиков погибли 23 военных

    Другие страны
    19:32

    Фариз Рзаев: Политический диалог между Баку и Варшавой демонстрирует устойчивую динамику

    Внешняя политика
    19:25

    Радомский: Польша нацелена на укрепление политических и экономических связей с Азербайджаном

    Внешняя политика
    19:22
    Фото

    Азербайджан и Беларусь рассматривают создание совместного предприятия в Агдамском промпарке

    Промышленность
    Лента новостей