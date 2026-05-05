В Баку на Аэропортовском шоссе произошло ДТП, есть погибший
Происшествия
- 05 мая, 2026
- 18:01
На Аэропортовском шоссе в Хазарском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), в результате столкновения автомобилей марок Mercedes и XPeng водитель и пассажир Mercedes оказались зажатыми в деформированном автомобиле.
К месту происшествия были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС. Пассажир был спасен, а тело водителя Иманова Мансура Гюляхан оглу было извлечено из автомобиля и передано соответствующим органам.
По факту ведется расследование.
