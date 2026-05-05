    Во Франции два человека пострадали при взрыве на заводе

    05 мая, 2026
    18:29
    Во Франции два человека пострадали при взрыве на заводе

    На юго-западе Франции произошел взрыв на заводе Safran Blagnac рядом с Тулузой.

    Как передает Report со ссылкой на газету La Depeche, в результате инцидента пострадали двое сотрудников предприятия.

    Согласно информации, взрыв произошел утром в испытательном цехе, где проводилась проверка оборудования, использующего сжатый воздух. По данным издания, два человека серьезно пострадали от удара взрывной волны и были госпитализированы, еще двое работников получили легкие травмы.

    Уточняется, что все сотрудники завода были эвакуированы, работа приостановлена. Ведется расследование обстоятельств инцидента.

    Отметим, что Safran Blagnac принадлежит компании Safran Ventilation Systems. Предприятие разрабатывает, производит и обслуживает электрические вентиляторы, клапаны и компрессоры для клиентов в авиационном и оборонном секторе.

