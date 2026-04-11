Lider "Sabah" Premyer Liqanın XXVII turunda xal itirib
Futbol
- 11 aprel, 2026
- 19:56
Misli Premyer Liqasının XXVII turunda lider "Sabah" "Zirə" ilə qarşılaşıb.
"Report" xəbər verir ki, "Bank Respublika Arena"da baş tutan matç heç-heçə (2:2) yekunlaşıb.
"Bayquşlar"ın heyətində Coy-Lens Mikels (16) və İqor Noqeyra (51) fərqləniblər.
Qonaq komandada isə Ruan Renato (32-p.) və Eren Aydın (40) diqqət mərkəzinə düşüblər.
Turnir cədvəlinə 66 xalla "Sabah" başçılıq edir. 44 xalı olan "Zirə" dördüncüdür.
Qeyd edək ki, turun əvvəlki oyunlarında "Karvan-Yevlax" "Kəpəz"i məğlub edib - 4:1. "Şamaxı" - "Qarabağ" matçında isə hesab açılmayıb.
