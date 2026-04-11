    Bild: Almaniya vətəndaşlarının Mertsə etimadı getdikcə daha da azalır

    Bild: Almaniya vətəndaşlarının Mertsə etimadı getdikcə daha da azalır

    Almaniyada yanacağın qiymətlərinin artması fonunda kansler Fridrix Mertsin işindən narazılıq səviyyəsi yeni rekord həddə - 70 %-ə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Bild" qəzetinin sifarişi ilə INSA sosioloji institutu tərəfindən keçirilmiş sorğunun nəticələri göstərir.

    Respondentlərin yalnız 21 %-i hökumət başçısının işini müsbət qiymətləndirib - mütləq antirekord. Daha 9 %-i isə bir qərara gələ bilməyib. Almaniya vətəndaşlarının 73 %-i XDİ/XSİ bloku və Almaniya Sosial-Demokrat Partiyasının daxil olduğu hökumətin fəaliyyətindən narazıdır, yalnız 20 %-i onu müsbət qiymətləndirir, daha 7 %-i isə öz mövqeyini müəyyənləşdirməyib.

    Qeyd olunub ki, 1 003 nəfərin iştirak etdiyi sorğu aprelin 9-10-da keçirilib.

    "Hətta hökumət partiyalarının tərəfdarlarının əksəriyyəti də hökumətdən narazıdır. Kanslerin və koalisiyanın bu tendensiyanı prinsipcə dəyişə biləcəyi ehtimalı azdır", - INSA-nın rəhbəri Herman Binkert hesab edir.

    Almaniya kansleri Fridrix Merts
