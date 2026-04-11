Bild: Все больше граждан ФРГ недовольны работой Мерца

В Германии уровень недовольства работой канцлера Фридриха Мерца достиг новой рекордной отметки в 70% на фоне роста цен на горючее.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по запросу газеты Bild.

Только 21% респондентов положительно оценили работу главы правительства - абсолютный антирекорд. Еще 9% не смогли определиться с ответом. 73% граждан ФРГ недовольны деятельностью правительства в составе блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии, лишь 20% положительно оценивают ее, еще 7% не определились со своей позицией.

Отмечается, что опрос проводился 9-10 апреля, в нем участвовали 1 003 человека.

"Даже сторонники правительственных партий в большинстве своем недовольны правительством. Маловероятно, что канцлеру и коалиции удастся в принципе изменить эту тенденцию", - считает руководитель INSA Херман Бинкерт.