Bild: Все больше граждан ФРГ недовольны работой Мерца
- 11 апреля, 2026
- 19:27
В Германии уровень недовольства работой канцлера Фридриха Мерца достиг новой рекордной отметки в 70% на фоне роста цен на горючее.
Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по запросу газеты Bild.
Только 21% респондентов положительно оценили работу главы правительства - абсолютный антирекорд. Еще 9% не смогли определиться с ответом. 73% граждан ФРГ недовольны деятельностью правительства в составе блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии, лишь 20% положительно оценивают ее, еще 7% не определились со своей позицией.
Отмечается, что опрос проводился 9-10 апреля, в нем участвовали 1 003 человека.
"Даже сторонники правительственных партий в большинстве своем недовольны правительством. Маловероятно, что канцлеру и коалиции удастся в принципе изменить эту тенденцию", - считает руководитель INSA Херман Бинкерт.