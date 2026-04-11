Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Bild: Все больше граждан ФРГ недовольны работой Мерца

    Другие страны
    11 апреля, 2026
    19:27
    Bild: Все больше граждан ФРГ недовольны работой Мерца

    В Германии уровень недовольства работой канцлера Фридриха Мерца достиг новой рекордной отметки в 70% на фоне роста цен на горючее.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по запросу газеты Bild.

    Только 21% респондентов положительно оценили работу главы правительства - абсолютный антирекорд. Еще 9% не смогли определиться с ответом. 73% граждан ФРГ недовольны деятельностью правительства в составе блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии, лишь 20% положительно оценивают ее, еще 7% не определились со своей позицией.

    Отмечается, что опрос проводился 9-10 апреля, в нем участвовали 1 003 человека.

    "Даже сторонники правительственных партий в большинстве своем недовольны правительством. Маловероятно, что канцлеру и коалиции удастся в принципе изменить эту тенденцию", - считает руководитель INSA Херман Бинкерт.

    Фридрих Мерц Канцлер ФРГ
    "Bild": Almaniya vətəndaşlarının Mertsə etimadı getdikcə daha da azalır

    Последние новости

    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    17:31

    Объем неработающих кредитов в банках Азербайджана увеличился на 16,4%

    Финансы
    17:27

    QazaqGaz стала оператором строительства Карачаганакского ГПЗ в Казахстане

    Энергетика
    Лента новостей