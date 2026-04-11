Azərbaycanın U-20 millisinin təlim-məşq toplanışı üçün heyəti açıqlanıb
Futbol
- 11 aprel, 2026
- 18:50
20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası aprelin 13-dən 26-dək Qəbələdə təlim-məşq toplanışı keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
U-20 millisinə dəvət edilən futbolçular isə aşağıdakılardır:
|N.
|Ad/ Soyad
|Klub
|1
|Həbib Hüşənov
|"Qəbələ"
|2
|Bilal Hacıyev
|"Qarabağ"
|3
|Rauf Əyyubov
|"Sabah"
|4
|Uğur Qurbanlı
|"Qarabağ"
|5
|Tuncay Əhmədov
|"Sabah"
|6
|Səttar Tahirzadə
|"Marcet" (İspaniya)
|7
|Murad Qurbanov
|"Zirə"
|8
|Həzrət Səmədov
|"Sabah"
|9
|Rəşad Alışov
|"Qarabağ"
|10
|Əhməd Tarverdiyev
|"Sabah"
|11
|Eltun Babazadə
|"Qarabağ"
|12
|Ziya Şəkərxanov
|"Qəbələ"
|13
|Şahin İbrahimov
|"Sabah"
|14
|Əliəkbər Rzazadə
|"Qarabağ"
|15
|Musa Mustafayev
|"Zirə"
|16
|Abduləziz Cabbarlı
|"Qarabağ"
|17
|Mehdi Mütəllimli
|"Qarabağ"
|18
|Anar Hüseynov
|"Sabah"
|19
|Əli Qazibəyov
|"Qarabağ"
|20
|Əli Bəşirov
|"Qarabağ"
|21
|Hikmət Cəbrayılzadə
|"Qarabağ"
|22
|Şahismayıl Cəfərov
|"Qarabağ"
|23
|Nihad Orucəli
|"Sumqayıt"
|24
|Toğrul Tapdıqlı
|"Sabah"
Son xəbərlər
17:28
Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilibElm və təhsil
17:26
Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edibİncəsənət
17:25
"Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaqFutbol
17:25
Foto
Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edibSosial müdafiə
17:22
Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edibDigər ölkələr
17:21
AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadırMaliyyə
17:18
Azərbaycanın akrobatika gimnastları Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblarFərdi
17:11
Azərbaycan sığortaçılarının investisiya portfelinin dəyəri 6 % azalıbMaliyyə
17:10