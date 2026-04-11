    Azərbaycanın U-20 millisinin təlim-məşq toplanışı üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 11 aprel, 2026
    • 18:50
    20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası aprelin 13-dən 26-dək Qəbələdə təlim-məşq toplanışı keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    U-20 millisinə dəvət edilən futbolçular isə aşağıdakılardır:

    N. Ad/ Soyad Klub
    1 Həbib Hüşənov "Qəbələ"
    2 Bilal Hacıyev "Qarabağ"
    3 Rauf Əyyubov "Sabah"
    4 Uğur Qurbanlı "Qarabağ"
    5 Tuncay Əhmədov "Sabah"
    6 Səttar Tahirzadə "Marcet" (İspaniya)
    7 Murad Qurbanov "Zirə"
    8 Həzrət Səmədov "Sabah"
    9 Rəşad Alışov "Qarabağ"
    10 Əhməd Tarverdiyev "Sabah"
    11 Eltun Babazadə "Qarabağ"
    12 Ziya Şəkərxanov "Qəbələ"
    13 Şahin İbrahimov "Sabah"
    14 Əliəkbər Rzazadə "Qarabağ"
    15 Musa Mustafayev "Zirə"
    16 Abduləziz Cabbarlı "Qarabağ"
    17 Mehdi Mütəllimli "Qarabağ"
    18 Anar Hüseynov "Sabah"
    19 Əli Qazibəyov "Qarabağ"
    20 Əli Bəşirov "Qarabağ"
    21 Hikmət Cəbrayılzadə "Qarabağ"
    22 Şahismayıl Cəfərov "Qarabağ"
    23 Nihad Orucəli "Sumqayıt"
    24 Toğrul Tapdıqlı "Sabah"
    Həbib Hüşənov Anar Hüseynov Əli Bəşirov Azərbaycan U-20 millisi

