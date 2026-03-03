Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    "Реал" проиграл второй матч подряд в текущем сезоне Ла Лиги

    Футбол
    • 03 марта, 2026
    • 02:11
    Реал проиграл второй матч подряд в текущем сезоне Ла Лиги

    "Хетафе" со счетом 1:0 обыграл мадридский "Реал" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

    Как сообщает Report, единственный мяч на 39-й минуте забил Мартин Сатриано.

    В добавленное ко второму тайму время с поля были удалены игрок "Реала" Франко Мастантуоно и футболист "Хетафе" Адриан Лисо.

    Матч пропустил французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе, ему ранее диагностировали растяжение связок колена.

    "Реал" впервые потерпел два поражения подряд в текущем розыгрыше чемпионата Испании. В прошлом туре команда из Мадрида уступила "Осасуне" (0:2). "Реал" располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 60 очками, отставая от "Барселоны" на 4 балла. "Хетафе" набрал 32 очка и поднялся на 11-ю строчку.

