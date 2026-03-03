"Реал" проиграл второй матч подряд в текущем сезоне Ла Лиги
Футбол
- 03 марта, 2026
- 02:11
"Хетафе" со счетом 1:0 обыграл мадридский "Реал" в гостевом матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.
Как сообщает Report, единственный мяч на 39-й минуте забил Мартин Сатриано.
В добавленное ко второму тайму время с поля были удалены игрок "Реала" Франко Мастантуоно и футболист "Хетафе" Адриан Лисо.
Матч пропустил французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе, ему ранее диагностировали растяжение связок колена.
"Реал" впервые потерпел два поражения подряд в текущем розыгрыше чемпионата Испании. В прошлом туре команда из Мадрида уступила "Осасуне" (0:2). "Реал" располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 60 очками, отставая от "Барселоны" на 4 балла. "Хетафе" набрал 32 очка и поднялся на 11-ю строчку.
"Реал" проиграл второй матч подряд в текущем сезоне Ла Лиги
