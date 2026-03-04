Госдеп: Более 9 тыс. американцев покинули Ближний Восток

Более 9 тыс. граждан США за последние несколько дней покинули страны Ближнего Востока на фоне военной операции Вашингтона против Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

В ведомстве уточнили, что среди вернувшихся - около 300 человек, находившихся в Израиле.

Ранее в Вашингтоне заявляли о намерении организовать эвакуационные рейсы для американцев, находящихся в регионе.