    Госдеп: Более 9 тыс. американцев покинули Ближний Восток

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 02:16
    Госдеп: Более 9 тыс. американцев покинули Ближний Восток

    Более 9 тыс. граждан США за последние несколько дней покинули страны Ближнего Востока на фоне военной операции Вашингтона против Ирана.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.

    В ведомстве уточнили, что среди вернувшихся - около 300 человек, находившихся в Израиле.

    Ранее в Вашингтоне заявляли о намерении организовать эвакуационные рейсы для американцев, находящихся в регионе.

