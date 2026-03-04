Госдеп: Более 9 тыс. американцев покинули Ближний Восток
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 02:16
Более 9 тыс. граждан США за последние несколько дней покинули страны Ближнего Востока на фоне военной операции Вашингтона против Ирана.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Государственного департамента США.
В ведомстве уточнили, что среди вернувшихся - около 300 человек, находившихся в Израиле.
Ранее в Вашингтоне заявляли о намерении организовать эвакуационные рейсы для американцев, находящихся в регионе.
