Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Выплаты по обязательному страхованию в Азербайджане выросли на 19,3%

    Финансы
    • 26 октября, 2026
    • 12:52
    Выплаты по обязательному страхованию в Азербайджане выросли на 19,3%

    В январе-сентябре в Азербайджане собрано 255,6 млн манатов страховых премий по обязательным видам страхования - на 7,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), за этот период страховые выплаты по обязательным видам страхования выросли на 19,3%, до 125,7 млн манатов.

    Таким образом, на каждые 100 манатов премий по обязательному страхованию пришлось 49,2 маната выплат против 38,3 маната годом ранее.

    В целом за девять месяцев 16 страховых компаний страны собрали 1,2 млрд манатов премий - на 7,9% больше, чем годом ранее. Объем выплат увеличился на 29,1% и составил 882,7 млн манатов.

    На каждые 100 манатов премий на страховом рынке пришлось 70,7 маната выплат против 59,1 маната за аналогичный период прошлого года.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycanda icbari sığorta növləri üzrə ödənişlər 9 ayda 19 %-dən çox artıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    14:18
    Ильхам Алиев принял представителя Управления ООН по вопросам борьбы с терроризмом
    Внешняя политика
    14:17
    Кая Каллас примет участие в заседании министров обороны группы Е5
    Другие страны
    14:16
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти в Италию на 10,4%
    Энергетика
    14:13
    Фото
    Пярвиз Шахбазов: Рост спроса на газ требует наращивания инвестиций в сектор
    Энергетика
    14:10
    Фото
    Ильхам Алиев принял высокого представителя по Альянсу цивилизаций ООН
    Внешняя политика
    14:03
    В Барселоне задержаны 128 человек в ходе протестов, ущерб оценен в €36 тыс.
    Другие страны
    13:55
    Кюршад Зорлу: Саммит ОТГ в Анкаре определит стратегические цели тюркского мира
    Внешняя политика
    13:49
    НПО Азербайджана призвали президента Ирана обеспечить образование на азербайджанском языке
    Внешняя политика
    13:49
    В Британии из-за последствий шторма "Боэло" два человека погибли, двое пострадали
    Другие страны
    Лента новостей