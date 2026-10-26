Выплаты по обязательному страхованию в Азербайджане выросли на 19,3%

В январе-сентябре в Азербайджане собрано 255,6 млн манатов страховых премий по обязательным видам страхования - на 7,2% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), за этот период страховые выплаты по обязательным видам страхования выросли на 19,3%, до 125,7 млн манатов.

Таким образом, на каждые 100 манатов премий по обязательному страхованию пришлось 49,2 маната выплат против 38,3 маната годом ранее.

В целом за девять месяцев 16 страховых компаний страны собрали 1,2 млрд манатов премий - на 7,9% больше, чем годом ранее. Объем выплат увеличился на 29,1% и составил 882,7 млн манатов.

На каждые 100 манатов премий на страховом рынке пришлось 70,7 маната выплат против 59,1 маната за аналогичный период прошлого года.