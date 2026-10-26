İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycanda icbari sığorta növləri üzrə ödənişlər 9 ayda 19 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    • 26 oktyabr, 2026
    • 12:37
    Azərbaycanda icbari sığorta növləri üzrə ödənişlər 9 ayda 19 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda icbari sığorta növlərinin hesabına 255,611 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,2 % azdır.

    Hesabat dövründə icbari sığorta növləri üzrə ödənişlərin məbləği 125,786 milyon manat təşkil edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 19,3 % çoxdur.

    Beləliklə, 9 ayda icbari sığorta bazarından toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 49,2 manatı qədər ödəniş edilib. Bu rəqəm 1 il bundan əvvəl 38,3 manat olub.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 248,485 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 7,9 % çoxdur.

    Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği isə 882,723 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 29,1 % çoxdur. 9 ay ərzində sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 70,7 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 59,1 manat olub.

    İcbari sığorta növləri Sığorta bazarı Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
    Выплаты по обязательному страхованию в Азербайджане выросли на 19,3%
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    14:15
    Barselonada etirazlar zamanı 128 nəfər saxlanılıb, şəhərə 36 min avro dəyərində ziyan vurulub
    Digər ölkələr
    14:08
    Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 34 %-dən çox artıb
    Maliyyə
    14:08
    Foto
    Abbas Abbasov Kanaki və Maʻohi Nuidən Azərbaycana gəlmiş ictimai-siyasi fəallarla görüşüb
    Xarici siyasət
    14:05
    Foto
    Hərbi Hava Qüvvələrinin "Mi-17-1V" tipli helikopter cütlüyünün NATO qiymətləndirilməsi təlimi keçirilib
    Hərbi
    13:58
    "Merkuri" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək
    Maliyyə
    13:53
    Foto
    Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilib
    Fərdi
    13:46
    Azərbaycan İtaliyaya neft satışından qazancını 10 %-dən çox artırıb
    Energetika
    13:45
    İlham Əliyev BMT-nin Terrorçuluqla Mübarizə İdarəsinin nümayəndəsi Aleksandr Zuyevi qəbul edib
    Xarici siyasət
    13:43
    Azərbaycan Avstriyaya fındıq ixracını bərpa edib
    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti