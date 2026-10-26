В России зарегистрирован завозной случай лихорадки Зика

Завозной случай лихорадки Зика зарегистрирован в РФ.

Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на Роспотребнадзор.

Заболевание выявлено у женщины, которая вернулась в Москву с отдыха на острове Бали.

Риск распространения инфекции внутри России исключен.

Комары, обитающие на территории РФ, не представляют высоких эпидемиологических рисков как переносчики опасных тропических лихорадок, отметили в Роспотребнадзоре.