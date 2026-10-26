В России зарегистрирован завозной случай лихорадки Зика
В регионе
- 26 октября, 2026
- 13:05
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Завозной случай лихорадки Зика зарегистрирован в РФ.
Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на Роспотребнадзор.
Заболевание выявлено у женщины, которая вернулась в Москву с отдыха на острове Бали.
Риск распространения инфекции внутри России исключен.
Комары, обитающие на территории РФ, не представляют высоких эпидемиологических рисков как переносчики опасных тропических лихорадок, отметили в Роспотребнадзоре.
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