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    В России зарегистрирован завозной случай лихорадки Зика

    В регионе
    • 26 октября, 2026
    • 13:05
    В России зарегистрирован завозной случай лихорадки Зика

    Завозной случай лихорадки Зика зарегистрирован в РФ.

    Как передает Report, об этом сообщают российские медиа со ссылкой на Роспотребнадзор.

    Заболевание выявлено у женщины, которая вернулась в Москву с отдыха на острове Бали.

    Риск распространения инфекции внутри России исключен.

    Комары, обитающие на территории РФ, не представляют высоких эпидемиологических рисков как переносчики опасных тропических лихорадок, отметили в Роспотребнадзоре.

    Лихорадка Остров Бали Роспотребнадзор Российская Федерация (РФ)
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