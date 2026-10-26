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    В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам

    Инфраструктура
    • 26 октября, 2026
    • 12:59
    В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам

    В Азербайджане создана Координационная комиссия по строительным проектам.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

    Ильхам Алиев
    Azərbaycanda Tikinti Layihələri üzrə Koordinasiya Komissiyası yaradılır
    Coordination commission for construction projects established in Azerbaijan
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