Азербайджан утвердил соглашения о сотрудничестве в сферах туризма и культуры с Узбекистаном

Утверждены соглашения о сотрудничестве в сферах туризма и культуры, подписанные между Азербайджаном и Узбекистаном 23 августа 2026 года в Ташкенте.

Как сообщает Report, соответствующие указы подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно указам главы государства, утверждены "Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан" и "Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан".

Министерству иностранных дел поручено направить правительству Узбекистана уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.