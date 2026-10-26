Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Азербайджан утвердил соглашения о сотрудничестве в сферах туризма и культуры с Узбекистаном

    Внутренняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 13:10
    Азербайджан утвердил соглашения о сотрудничестве в сферах туризма и культуры с Узбекистаном

    Утверждены соглашения о сотрудничестве в сферах туризма и культуры, подписанные между Азербайджаном и Узбекистаном 23 августа 2026 года в Ташкенте.

    Как сообщает Report, соответствующие указы подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Согласно указам главы государства, утверждены "Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан" и "Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Узбекистан".

    Министерству иностранных дел поручено направить правительству Узбекистана уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

    Ильхам Алиев Азербайджано-узбекистанские отношения Туристическая отраль Культурная политика
    Azərbaycanla Özbəkistan arasında turizm və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlıq sazişləri təsdiqlənib
    Azerbaijan approves intergovernmental agreements with Uzbekistan on tourism and culture
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    14:24
    Фото
    В ВВС Азербайджана проведены учения НАТО по оценке пары вертолетов Ми-17-1В
    Армия
    14:23
    ЧМ: Еще два азербайджанских борца греко-римского стиля прошли в полуфинал
    Индивидуальные
    14:18
    Ильхам Алиев принял представителя Управления ООН по вопросам борьбы с терроризмом
    Внешняя политика
    14:17
    Кая Каллас примет участие в заседании министров обороны группы Е5
    Другие страны
    14:16
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти в Италию на 10,4%
    Энергетика
    14:13
    Фото
    Пярвиз Шахбазов: Рост спроса на газ требует наращивания инвестиций в сектор
    Энергетика
    14:10
    Фото
    Ильхам Алиев принял высокого представителя по Альянсу цивилизаций ООН
    Внешняя политика
    14:03
    В Барселоне задержаны 128 человек в ходе протестов, ущерб оценен в €36 тыс.
    Другие страны
    13:55
    Кюршад Зорлу: Саммит ОТГ в Анкаре определит стратегические цели тюркского мира
    Внешняя политика
    Лента новостей