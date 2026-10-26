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    Azərbaycanla Özbəkistan arasında turizm və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlıq sazişləri təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 12:58
    Azərbaycanla Özbəkistan arasında turizm və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlıq sazişləri təsdiqlənib

    Azərbaycanla Özbəkistan arasında imzalanmış turizm və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlıq sazişləri təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla əlaqədar müvafiq fərmanlar imzalayıb.

    Dövlət başçısının fərmanlarına əsasən, "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş" və "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş" təsdiq edilib.

    Sənədə görə, Xarici İşlər Nazirliyinə Sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Özbəkistan Hökumətinə bildiriş göndərmək tapşırılıb.

    İlham Əliyev Özbəkistan
    Азербайджан утвердил соглашения о сотрудничестве в сферах туризма и культуры с Узбекистаном
    Azerbaijan approves intergovernmental agreements with Uzbekistan on tourism and culture
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