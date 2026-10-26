Azərbaycanla Özbəkistan arasında turizm və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlıq sazişləri təsdiqlənib
Daxili siyasət
- 26 oktyabr, 2026
- 12:58
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanla Özbəkistan arasında imzalanmış turizm və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlıq sazişləri təsdiq edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla əlaqədar müvafiq fərmanlar imzalayıb.
Dövlət başçısının fərmanlarına əsasən, "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında turizm sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş" və "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Özbəkistan Respublikası Hökuməti arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş" təsdiq edilib.
Sənədə görə, Xarici İşlər Nazirliyinə Sazişin qüvvəyə minməsi üçün zəruri olan dövlətdaxili prosedurların yerinə yetirildiyi barədə Özbəkistan Hökumətinə bildiriş göndərmək tapşırılıb.
Азербайджан утвердил соглашения о сотрудничестве в сферах туризма и культуры с Узбекистаном
Azerbaijan approves intergovernmental agreements with Uzbekistan on tourism and culture
Son xəbərlər
14:08
Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 34 %-dən çox artıbMaliyyə
14:08
Foto
Abbas Abbasov Kanaki və Maʻohi Nuidən Azərbaycana gəlmiş ictimai-siyasi fəallarla görüşübXarici siyasət
14:05
Foto
Hərbi Hava Qüvvələrinin "Mi-17-1V" tipli helikopter cütlüyünün NATO qiymətləndirilməsi təlimi keçirilibHərbi
13:58
"Merkuri" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcəkMaliyyə
13:53
Foto
Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilibFərdi
13:46
Azərbaycan İtaliyaya neft satışından qazancını 10 %-dən çox artırıbEnergetika
13:45
İlham Əliyev BMT-nin Terrorçuluqla Mübarizə İdarəsinin nümayəndəsi Aleksandr Zuyevi qəbul edibXarici siyasət
13:43
Azərbaycan Avstriyaya fındıq ixracını bərpa edibBiznes
13:38
Tom Berendsen: Niderland Azərbaycana minatəmizləmə işlərində yardım göstərə bilərXarici siyasət