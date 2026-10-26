Глава МИД Нидерландов поблагодарил Азербайджан за эвакуацию граждан из Ирана
Внешняя политика
- 26 октября, 2026
- 12:53
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Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен на встрече с президентом Ильхамом Алиевым выразил благодарность за поддержку, оказанную при эвакуации через Азербайджан граждан Нидерландов, в том числе посла этой страны в Тегеране и сотрудников посольства, во время событий на Ближнем Востоке.
Как сообщает Report, министр подчеркнул, что в его стране очень высоко ценят личную роль президента Ильхама Алиева в установлении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.
Он отметил, что это очень важный вопрос как для региона, так и для Европы.
Niderlandın XİN başçısı vətəndaşların İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib
Foreign minister of Netherlands thanks Azerbaijan for evacuating Dutch citizens from Iran
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