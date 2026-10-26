Глава МИД Нидерландов поблагодарил Азербайджан за эвакуацию граждан из Ирана

Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен на встрече с президентом Ильхамом Алиевым выразил благодарность за поддержку, оказанную при эвакуации через Азербайджан граждан Нидерландов, в том числе посла этой страны в Тегеране и сотрудников посольства, во время событий на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, министр подчеркнул, что в его стране очень высоко ценят личную роль президента Ильхама Алиева в установлении мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.

Он отметил, что это очень важный вопрос как для региона, так и для Европы.