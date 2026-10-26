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    Niderlandın XİN başçısı vətəndaşların İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 12:12
    Niderlandın XİN başçısı vətəndaşların İrandan təxliyəsinə görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Niderlandın xarici işlər naziri Tom Berendsen Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə Yaxın Şərqdə baş vermiş hadisələr zamanı Niderland vətəndaşlarının, o cümlədən Niderlandın Tehrandakı səfirinin və səfirliyin əməkdaşlarının Azərbaycan vasitəsilə təxliyəsində göstərilmiş dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, nazir Cənubi Qafqaz regionunda sülh və sabitliyin bərqərar olunmasında Prezident İlham Əliyevin şəxsi rolunu çox yüksək qiymətləndirdiklərini vurğulayıb və qeyd edib ki, bu, regionla bərabər, Avropa üçün də çox əhəmiyyətli bir məsələdir.

    İlham Əliyev Cənubi Qafqaz Tom Berendsen Niderland krallığı
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