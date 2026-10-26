Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Участники VII Всемирного форума межкультурного диалога посетят Шушу

    Kультурная политика
    • 26 октября, 2026
    • 12:57
    Участники VII Всемирного форума межкультурного диалога посетят Шушу

    В рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога будет организован тур в Шушу.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров на пресс-конференции, посвященной форуму.

    По его словам, цель поездки – более глубокое изучение культурного наследия города Шуша и его представление мировому сообществу:

    "Шуша значительно преобразилась после освобождения. Были предприняты многочисленные шаги по защите культурного наследия. К туру сможет присоединиться каждый участник форума".

    VII Всемирный форум межкультурного диалога Фарид Джафаров
    VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun iştirakçıları Şuşaya səfər edəcəklər
    Participants of 7th World Forum on Intercultural Dialogue to visit Shusha
    44 filmi
    44 filmi

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