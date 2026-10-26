Участники VII Всемирного форума межкультурного диалога посетят Шушу

В рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога будет организован тур в Шушу.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров на пресс-конференции, посвященной форуму.

По его словам, цель поездки – более глубокое изучение культурного наследия города Шуша и его представление мировому сообществу:

"Шуша значительно преобразилась после освобождения. Были предприняты многочисленные шаги по защите культурного наследия. К туру сможет присоединиться каждый участник форума".