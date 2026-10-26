Участники VII Всемирного форума межкультурного диалога посетят Шушу
Kультурная политика
- 26 октября, 2026
- 12:57
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В рамках VII Всемирного форума межкультурного диалога будет организован тур в Шушу.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров на пресс-конференции, посвященной форуму.
По его словам, цель поездки – более глубокое изучение культурного наследия города Шуша и его представление мировому сообществу:
"Шуша значительно преобразилась после освобождения. Были предприняты многочисленные шаги по защите культурного наследия. К туру сможет присоединиться каждый участник форума".
VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun iştirakçıları Şuşaya səfər edəcəklər
Participants of 7th World Forum on Intercultural Dialogue to visit Shusha
Последние новости
14:18
Ильхам Алиев принял представителя Управления ООН по вопросам борьбы с терроризмомВнешняя политика
14:17
Кая Каллас примет участие в заседании министров обороны группы Е5Другие страны
14:16
Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти в Италию на 10,4%Энергетика
14:13
Фото
Пярвиз Шахбазов: Рост спроса на газ требует наращивания инвестиций в секторЭнергетика
14:10
Фото
Ильхам Алиев принял высокого представителя по Альянсу цивилизаций ООНВнешняя политика
14:03
В Барселоне задержаны 128 человек в ходе протестов, ущерб оценен в €36 тыс.Другие страны
13:55
Кюршад Зорлу: Саммит ОТГ в Анкаре определит стратегические цели тюркского мираВнешняя политика
13:49
НПО Азербайджана призвали президента Ирана обеспечить образование на азербайджанском языкеВнешняя политика
13:49
В Британии из-за последствий шторма "Боэло" два человека погибли, двое пострадалиДругие страны