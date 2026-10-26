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    VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun iştirakçıları Şuşaya səfər edəcəklər

    Mədəniyyət siyasəti
    • 26 oktyabr, 2026
    • 12:42
    VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun iştirakçıları Şuşaya səfər edəcəklər

    VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu çərçivəsində Şuşaya tur təşkil olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərov VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna həsr olunmuş mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, turun məqsədi Şuşanın mədəni irsinin daha dərindən öyrənilməsi və dünyaya çatdırılmasıdır:

    "Şuşa azad olunduqdan sonra xeyli abadlaşdırılıb. Mədəni irsin qorunması istiqamətində çoxsaylı addımlar atılıb. Baş tutacaq forum çərçivəsində də şəhərə tur təşkil olunacaq. Forum iştirakçılarının hər biri sözügedən tura qoşula bilər".

    Fərid Cəfərov VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi Şuşa
    Участники VII Всемирного форума межкультурного диалога посетят Шушу
    Participants of 7th World Forum on Intercultural Dialogue to visit Shusha
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