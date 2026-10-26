Первый крупный завод по опреснению воды Каспия в Азербайджане может получить от АБР $140 млн

Азиатский банк развития (АБР) рассматривает возможность финансирования проекта по строительству завода по опреснению морской воды Каспийского моря в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, предполагаемый объем кредитных средств со стороны банка достигает 140 млн долларов США, распределенных на две кредитные линии по 70 млн долларов каждая.

Совокупная стоимость проекта оценивается в 407 млн долларов.

В рамках проекта запланированы проектирование, возведение, финансирование, эксплуатация и техническое обслуживание опреснительного предприятия, работающего по технологии обратного осмоса. Проектная производительность завода составит 300 тыс. кубометров воды в сутки, а в периоды повышенного потребления мощность может быть увеличена до 330 тыс. кубометров в сутки.

Реализация инициативы будет осуществляться на базе 25-летнего контракта о государственно-частном партнерстве (ГЧП). Вся опресненная вода будет направляться исключительно государственному оператору - компании "Объединенная служба водоснабжения крупных городов". Этот проект станет первым масштабным опреснительным предприятием и первым ГЧП-проектом в водном секторе Азербайджана. Его ключевая задача - повышение качества и бесперебойности обеспечения питьевой водой жилых домов и коммерческих объектов Баку и Апшеронского полуострова.

Инициатива реализуется в контексте Стратегии партнерства АБР с Азербайджаном на 2025–2029 годы (CPS), среди приоритетов которой создание экологически устойчивой и чистой инфраструктуры.

Отметим, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций ранее уже одобрил выделение кредита в размере 45 млн долларов на строительство опреснительного завода в Азербайджане. Испанская инжиниринговая фирма Savener определена в качестве субподрядчика HDEC Power China для проведения инженерно-проектировочных работ в рамках возведения завода по опреснению морской воды в Азербайджане. Компания Savener была привлечена корпорацией HDEC (Huadong Engineering Corporation, входящей в группу PowerChina), выступающей генеральным подрядчиком (EPC), тогда как девелопером проекта является саудовская Acwa. Испанская Savener уже в полной мере приступила к выполнению работ по проекту.