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    В Польше изъяли 1,6 тонны наркотиков на сумму почти $21 млн

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 12:57
    В Польше изъяли 1,6 тонны наркотиков на сумму почти $21 млн

    В Польше сотрудники Центрального бюро расследований (CBŚP) изъяли более полутора тонн синтетических наркотиков стоимостью 82 млн злотых (около $20,8 млн) в ходе операции в Мазовецком воеводстве.

    Как передает Report, об этом сообщают польские медиа.

    Правоохранители задержали троих мужчин. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

    Сообщается, что сотрудники CBŚP обнаружили доказательства незаконной деятельности на ферме, где правоохранители обнаружили оборудованную лабораторию, где, предположительно, производили клофедрон – синтетический наркотик.

    Отмечается, что в одном из помещений была полностью оборудована производственная линия, а в другой – специальная сушильная камера, предназначенная для подготовки наркотиков к дальнейшему распространению.

    Правоохранители изъяли более 1 600 кг готового клофедрона. Дополнительные партии наркотиков также были обнаружены в жилищах подозреваемых.

    Наркотические вещества Польша
    Polşada 20 milyon dollardan çox dəyəri olan 1,5 ton narkotik müsadirə edilib
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