"Барселона" разгромила "Атлетико", но не вышла в финал Кубка Испании

Мадридский "Атлетико" стал первым финалистом Кубка Испании по футболу, обыграв по сумме двух полуфинальных матчей "Барселону".

Как передает Report, в первой встрече в Мадриде "Атлетико" одержал победу со счетом 4:0, а в ответной игре уступил в гостях - 0:3.

В составе "Барселоны" дубль оформил Марк Берналь (29-я и 72-я минуты), еще один мяч с пенальти забил Рафинья (45+5).

В финале "Атлетико" встретится с победителем пары "Атлетик" - "Реал Сосьедад". В первом матче "Реал Сосьедад" одержал выездную победу со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 4 марта.

Рекордсменом по числу побед в турнире остается "Барселона", выигрывавшая Кубок Испании 32 раза.