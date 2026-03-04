Турция и Канада подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики
- 04 марта, 2026
- 01:21
Между Турецкой компанией по ядерной энергетике и канадской компанией AtkinsRealis подписан Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в сфере ядерной энергетики.
Как передает Report, об этом написал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на своей странице в X.
По его словам, достигнутая в Торонто договоренность предусматривает детальную оценку возможности внедрения в Турции канадской технологии реакторов CANDU.
"Мы придаем большое значение потенциалу совместной работы двух стран для диверсификации нашего энергетического баланса и увеличения доли ядерной энергии", - отметил Байрактар.
