Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Турция и Канада подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 01:21
    Турция и Канада подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики

    Между Турецкой компанией по ядерной энергетике и канадской компанией AtkinsRealis подписан Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в сфере ядерной энергетики.

    Как передает Report, об этом написал министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на своей странице в X.

    По его словам, достигнутая в Торонто договоренность предусматривает детальную оценку возможности внедрения в Турции канадской технологии реакторов CANDU.

    "Мы придаем большое значение потенциалу совместной работы двух стран для диверсификации нашего энергетического баланса и увеличения доли ядерной энергии", - отметил Байрактар.

    Турция Канада ядерная энергетика
    Türkiyə ilə Kanada nüvə enerjisi sahəsində əməkdaşlıq edəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    01:53

    В Катаре заявили об ударе по базе США Аль-Удейд

    Другие страны
    01:21

    Турция и Канада подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики

    Другие страны
    01:05

    В Дубае локализован пожар рядом с консульством США

    Другие страны
    00:49

    Рубио заявил о предстоящем усилении ударов по Ирану

    Другие страны
    00:18

    На севере Испании при обрушении пешеходного моста погибли четыре человека

    Другие страны
    23:46

    СМИ: При ударах по иранскому Куму погибли шесть человек

    В регионе
    23:41
    Фото

    Граждане Азербайджана и еще семи стран эвакуированы из Ирана — ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    23:30

    Хакан Фидан: В случае ударов стран Персидского залива по Ирану война расширится

    В регионе
    23:24

    Макрон: Авианосец "Шарль де Голль" направляется на Ближний Восток

    Другие страны
    Лента новостей