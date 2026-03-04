Türkiyə ilə Kanada nüvə enerjisi sahəsində əməkdaşlıq edəcək
- 04 mart, 2026
- 00:33
Türkiyənin Nüvə Enerji Şirkəti ilə Kanadanın "AtkinsRealis" nüvə enerji şirkəti arasında əməkdaşlığı nəzərdə tutan Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin enerji və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar "X" hesabında yazıb.
Onun sözlərinə görə, Torontoda əldə edilən anlaşma Kanadanın CANDU reaktor texnologiyasının Türkiyədə tətbiqinin ətraflı qiymətləndirilməsini təşkil edir.
"Enerji səbətimizi şaxələndirmək və nüvə enerjisinin tutumunu artırmaq üçün iki ölkə arasındakı ortaq iş potensialına böyük əhəmiyyət veririk", - Bayraktar qeyd edib.
