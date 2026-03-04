Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    В Катаре заявили об ударе по базе США Аль-Удейд

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 01:53
    В Катаре заявили об ударе по базе США Аль-Удейд

    Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана в сторону Катара, поразила базу ВС США Аль-Удейд, расположенную на территории эмирата.

    Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны Катара.

    Согласно заявлению ведомства, Иран выпустил по территории Катара две баллистические ракеты: одна была перехвачена системой ПВО, вторая ударила по базе Аль-Удейд.

    В катарском Минобороны подчеркнули, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

    Катар Аль-Удейд удары по базе США
    Ты - Король

