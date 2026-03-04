В Катаре заявили об ударе по базе США Аль-Удейд

Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана в сторону Катара, поразила базу ВС США Аль-Удейд, расположенную на территории эмирата.

Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны Катара.

Согласно заявлению ведомства, Иран выпустил по территории Катара две баллистические ракеты: одна была перехвачена системой ПВО, вторая ударила по базе Аль-Удейд.

В катарском Минобороны подчеркнули, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет.