В Катаре заявили об ударе по базе США Аль-Удейд
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 01:53
Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана в сторону Катара, поразила базу ВС США Аль-Удейд, расположенную на территории эмирата.
Как передает Report, об этом сообщило министерство обороны Катара.
Согласно заявлению ведомства, Иран выпустил по территории Катара две баллистические ракеты: одна была перехвачена системой ПВО, вторая ударила по базе Аль-Удейд.
В катарском Минобороны подчеркнули, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет.
