Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются ливни и грозы — Предупреждение

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25 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.

Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

В отдельных районах полуострова возможны кратковременные ливни и грозы.