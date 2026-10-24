Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются ливни и грозы — Предупреждение
Экология
- 24 октября, 2026
- 14:43
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25 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.
Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.
В отдельных районах полуострова возможны кратковременные ливни и грозы.
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