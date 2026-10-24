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    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются ливни и грозы — Предупреждение

    Экология
    • 24 октября, 2026
    • 14:43
    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются ливни и грозы — Предупреждение

    25 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.

    Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

    В отдельных районах полуострова возможны кратковременные ливни и грозы.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah Bakı və Abşeronda leysan yağacaq, şimşək çaxacaq - Xəbərdarlıq
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