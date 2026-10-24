Свириденко стала представителем Украины в совместном с США фонде восстановления

Правительство Украины назначило бывшего премьер-министра Юлию Свириденко своим уполномоченным представителем в Американо-украинском инвестиционном фонде восстановления (URIF).

Как сообщает Report со ссылкой на распоряжение Кабинета министров Украины, Свириденко сменила на этой позиции бывшего заместителя министра экономики и окружающей среды Егора Перелыгина.

Согласно документу, Перелыгин отозван в качестве представителя правительства в фонде, действующем в форме ограниченного партнерства.

Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления был создан на основании межправительственного соглашения в мае 2025 года. Его задача заключается в мобилизации капитала и привлечении инвестиций в восстановление, экономическое развитие и стратегические отрасли Украины.

Фонд сосредоточен на проектах по восстановлению страны, укреплению цепочек поставок, а также обеспечению экономической безопасности и благосостояния Украины и США.

Кабинет министров 13 октября освободил Перелыгина от должности заместителя министра экономики и окружающей среды Украины по собственному желанию.

Свириденко занимала пост премьер-министра Украины с июля 2025 года по июль 2026 года. В сентябре она была назначена президентом KSE Business School.