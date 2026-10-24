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    Свириденко стала представителем Украины в совместном с США фонде восстановления

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 14:42
    Свириденко стала представителем Украины в совместном с США фонде восстановления

    Правительство Украины назначило бывшего премьер-министра Юлию Свириденко своим уполномоченным представителем в Американо-украинском инвестиционном фонде восстановления (URIF).

    Как сообщает Report со ссылкой на распоряжение Кабинета министров Украины, Свириденко сменила на этой позиции бывшего заместителя министра экономики и окружающей среды Егора Перелыгина.

    Согласно документу, Перелыгин отозван в качестве представителя правительства в фонде, действующем в форме ограниченного партнерства.

    Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления был создан на основании межправительственного соглашения в мае 2025 года. Его задача заключается в мобилизации капитала и привлечении инвестиций в восстановление, экономическое развитие и стратегические отрасли Украины.

    Фонд сосредоточен на проектах по восстановлению страны, укреплению цепочек поставок, а также обеспечению экономической безопасности и благосостояния Украины и США.

    Кабинет министров 13 октября освободил Перелыгина от должности заместителя министра экономики и окружающей среды Украины по собственному желанию.

    Свириденко занимала пост премьер-министра Украины с июля 2025 года по июль 2026 года. В сентябре она была назначена президентом KSE Business School.

    Юлия Свириденко Украина Соединенные Штаты Америки (США)
    44 filmi
    44 filmi

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