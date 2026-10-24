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    Полиция Италии провела рейды и обыски в 20 городах страны

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 14:08
    Полиция Италии провела рейды и обыски в 20 городах страны

    В 20 городах Италии, в основном региона Ломбардии, полиция провела рейды и обыски по 150 адресам после массовых беспорядков, погромов и мародерства, произошедших в ходе протестов 17-18 октября.

    Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа.

    В полиции сообщили, что обыски и рейды были проведены в качестве превентивных мер перед ожидаемыми всей стране акциями протестов в эти выходные. Они также связаны с обнаружением в телефонах подозреваемых и в соцсетях групповых чатов, призывающих к насилию или координации нападений. По содержанию чатов стало известно, что во время ожидаемых на эти выходные протестов группа молодых людей планируют нападения на сотрудников полиции с целью кражи их табельного оружия, а также повреждение служебных автомобилей и поджог общественных зданий.

    Акции протеста Рейды Италия
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