Индонезия сократила экспорт трубопроводного газа в Сингапур на 9%

Индонезия сократила поставки трубопроводного газа в Сингапур примерно на 9%, освободившиеся объемы направлены на обеспечение внутренних электростанций.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава индонезийского регулятора нефтегазовой отрасли SKK Migas Джоко Сисванто.

С 24 октября объем экспорта природного газа в Сингапур сокращен на 31 млн стандартных кубических футов в сутки. В частности, поставки из района Натуна уменьшены на 15 млн кубических футов, а с Суматры - еще на 16 млн кубических футов в сутки.

Большая часть индонезийского газа поступает в Сингапур по трубопроводам. Сокращенный объем составляет около 9% этих поставок.

"Чтобы обеспечить надежность внутренних поставок газа для производства электроэнергии, с сегодняшнего дня объемы, ранее предназначавшиеся для Сингапура, перенаправляются на внутренний рынок", - заявил Сисванто.

По его словам, газ будет направлен на удовлетворение потребностей в электроэнергии на островах Батам, Бинтан и Суматра.

Ранее в октябре Батам и несколько городов индонезийской провинции Острова Риау столкнулись с отключением электроэнергии, которое продолжалось 16 часов.