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    Индонезия сократила экспорт трубопроводного газа в Сингапур на 9%

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 14:25
    Индонезия сократила экспорт трубопроводного газа в Сингапур на 9%

    Индонезия сократила поставки трубопроводного газа в Сингапур примерно на 9%, освободившиеся объемы направлены на обеспечение внутренних электростанций.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава индонезийского регулятора нефтегазовой отрасли SKK Migas Джоко Сисванто.

    С 24 октября объем экспорта природного газа в Сингапур сокращен на 31 млн стандартных кубических футов в сутки. В частности, поставки из района Натуна уменьшены на 15 млн кубических футов, а с Суматры - еще на 16 млн кубических футов в сутки.

    Большая часть индонезийского газа поступает в Сингапур по трубопроводам. Сокращенный объем составляет около 9% этих поставок.

    "Чтобы обеспечить надежность внутренних поставок газа для производства электроэнергии, с сегодняшнего дня объемы, ранее предназначавшиеся для Сингапура, перенаправляются на внутренний рынок", - заявил Сисванто.

    По его словам, газ будет направлен на удовлетворение потребностей в электроэнергии на островах Батам, Бинтан и Суматра.

    Ранее в октябре Батам и несколько городов индонезийской провинции Острова Риау столкнулись с отключением электроэнергии, которое продолжалось 16 часов.

    Индонезия Сингапур
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