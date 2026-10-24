Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    R4 и Евротройка призвали к дипломатическому решению региональных конфликтов

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 14:08
    R4 и Евротройка призвали к дипломатическому решению региональных конфликтов

    Министры иностранных дел Турции, Египта, Пакистана и Саудовской Аравии (формат R4), а также Франции, Германии, Великобритании (Евротройка) и Италии обсудили актуальные региональные и международные вопросы на встрече, состоявшейся 23 октября в Стамбуле.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Германии, об этом говорится в совместном заявлении внешнеполитических ведомств восьми стран.

    Согласно заявлению, главы МИД обсудили ситуацию вокруг Ирана, израильско-палестинский конфликт и необходимость его урегулирования на основе принципа двух государств. Кроме того, они затронули тему нападений хуситов на Саудовскую Аравию и правительство Йемена, вопросы безопасности и свободы судоходства, а также эскалацию напряженности в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах и Черном море.

    "Министры подтвердили приверженность дальнейшему участию в дипломатических усилиях, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе и за его пределами, а также на решение связанных с этими вопросами проблем в сферах безопасности, экономики и торговли. Они подчеркнули острую необходимость урегулирования региональных конфликтов посредством диалога, дипломатии и деэскалации. В соответствии с резолюциями ООН министры отметили важность поиска долгосрочных решений всех неурегулированных конфликтов путем переговоров", - говорится в заявлении.

    Кроме того, главы внешнеполитических ведомств договорились продолжить диалог в данном формате для предотвращения конфликтов и содействия укреплению мира и стабильности в регионе.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    R4 və Avrotroyka regional münaqişələrin diplomatik yolla həllinə çağırıb
    R4, E3 call for diplomatic resolution of regional conflicts
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    15:29
    В РФ при столкновении поезда с микроавтобусом погибли шесть иностранцев
    В регионе
    15:12
    Фото
    Азербайджанские шахматисты завоевали медали клубного Кубка Европы
    Индивидуальные
    15:01
    Фото
    В Губе начал работу Международный молодежный форум
    Kультурная политика
    15:01
    Задержаны трое из окружения устроившего стрельбу под Парижем, в том числе его мать
    Другие страны
    14:50
    Посол Азербайджана в Украине обсудил расширение торгово-экономических связей с Закарпатьем
    Экономика
    14:43
    Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются ливни и грозы — Предупреждение
    Экология
    14:42
    Свириденко стала представителем Украины в совместном с США фонде восстановления
    Другие страны
    14:25
    Индонезия сократила экспорт трубопроводного газа в Сингапур на 9%
    Другие страны
    14:08
    Полиция Италии провела рейды и обыски в 20 городах страны
    Другие страны
    Лента новостей