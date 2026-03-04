İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    • 04 mart, 2026
    • 02:21
    Qətər ABŞ-nin Əl-Udeyd bazasına zərbə endirildiyini bildirib

    İrandan Qətərə atılan ballistik raket ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Əmirlikdə yerləşən Əl-Udeyd hava bazasına düşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qətərin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Nazirliyin açıqlamasına görə, İran Qətər ərazisinə iki ballistik raket atıb: biri hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən ələ keçirilib, digəri isə Əl-Udeyd hava bazasına düşüb.

    Müdafiə Nazirliyi hadisə nəticəsində heç bir itki və ya xəsarət olmadığını vurğulayıb.

    В Катаре заявили об ударе по базе США Аль-Удейд

