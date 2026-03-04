Qətər ABŞ-nin Əl-Udeyd bazasına zərbə endirildiyini bildirib
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 02:21
İrandan Qətərə atılan ballistik raket ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Əmirlikdə yerləşən Əl-Udeyd hava bazasına düşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qətərin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.
Nazirliyin açıqlamasına görə, İran Qətər ərazisinə iki ballistik raket atıb: biri hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən ələ keçirilib, digəri isə Əl-Udeyd hava bazasına düşüb.
Müdafiə Nazirliyi hadisə nəticəsində heç bir itki və ya xəsarət olmadığını vurğulayıb.
Son xəbərlər
02:31
SEPAH İsrailin Müdafiə Nazirliyinə və hərbi obyektlərə zərbə endirdiyini bildiribRegion
02:21
Qətər ABŞ-nin Əl-Udeyd bazasına zərbə endirildiyini bildiribDigər ölkələr
02:00
İspaniyada piyada körpüsü uçub, ölənlər varDigər ölkələr
01:42
ABŞ-nin Dubaydakı Konsulluğu yaxınlığında baş verən yanğın lokallaşdırılıbDigər ölkələr
01:26
Rubio İrana qarşı zərbələrin intensivləşəcəyini açıqlayıbDigər ölkələr
01:11
ABŞ və Almaniya arasında iri ticarət sövdələşmələri müzakirə edilibDigər ölkələr
00:50
Makron: "Şarl de Qoll" aviadaşıyıcısı Yaxın Şərqə istiqamətlənibDigər ölkələr
00:40
KİV: İranın Qum şəhərinə endirilən zərbələr nəticəsində altı nəfər həlak olubRegion
00:33