İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    BƏƏ ərazisindən İrana hücumlara icazə vermədiyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 05:33
    BƏƏ ərazisindən İrana hücumlara icazə vermədiyini bildirib

    Regionda mövcud gərginlik dövründə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri İslam Respublikasının dəfələrlə hücumlarına baxmayaraq, öz ərazisindən və ya hava məkanından İrana qarşı heç bir hücum üçün istifadəyə icazə verməyib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə BƏƏ-nin Xarici İşlər Nazirliyi bildirib.

    "BƏƏ İranın dəfələrlə hücumlarına cavab olaraq mövqeyini dəyişməyib və öz ərazisindən, hava məkanından və ya ərazi sularından İrana qarşı heç bir hücum üçün istifadəyə icazə verməyib", - BƏƏ-nin Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi açıqlamasında deyilir.

    XİN qeyd edib ki, ölkə mehriban qonşuluq siyasətinə sadiqdir və bölgədə gərginliyi azaltmaq üçün yollar axtarır.

    Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunur ki, münaqişənin başlanğıcından bəri BƏƏ İrandan mindən çox hücuma məruz qalıb.

    İrana hərbi zərbələr BƏƏ hücum
    ОАЭ заявили, что не допускали использование своей территории для атак по Ирану

    Son xəbərlər

    05:33

    BƏƏ ərazisindən İrana hücumlara icazə vermədiyini bildirib

    Digər ölkələr
    05:07
    Video

    ABŞ Ordusu İranın 17 hərbi gəmisinin məhv edildiyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    04:48

    "Barselona" "Atletiko"nu darmadağın etsə də, İspaniya Kubokunun finalına çıxa bilməyib

    Futbol
    04:20

    İsrail Ordusu İrandan yeni raket atışları barədə məlumat yayıb

    Digər ölkələr
    04:09

    Serbiya və daha dörd ölkə vətəndaşlarını İsraildən təxliyə edib

    Digər ölkələr
    03:41

    İsrail Ordusu İrana qarşı yeni genişmiqyaslı hücum elan edib

    Digər ölkələr
    03:33

    Vuçiç: Hörmüz boğazı açılmasa, neftin qiymətləri hamını məhv edəcək

    Digər ölkələr
    03:21
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilər Birinci Qayaxaraba kəndini xarabalığa çevirib

    Daxili siyasət
    03:19

    SEPAH Hind okeanında ABŞ esminesinə zərbə endirdiyini bildirib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti