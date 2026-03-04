ОАЭ заявили, что не допускали использование своей территории для атак по Ирану

Объединенные Арабские Эмираты в период нынешней эскалации в регионе не допускали использования своей территории или воздушного пространства для каких-либо атак по Ирану, несмотря на неоднократные нападения со стороны исламской республики.

Как передает Report, об этом заявило министерство иностранных дел ОАЭ.

"ОАЭ не изменяли своей позиции в связи с неоднократными нападениями Ирана и не допускали использования своей территории, воздушного пространства или территориальных вод для каких-либо атак по Ирану", - говорится в специальном заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства. В МИД отметили, что страна "привержена политике добрососедства и поисков путей деэскалации напряженности в регионе".

В заявлении МИД указывается, что с начала конфликта ОАЭ "подверглась более чем тысяче атак" со стороны Ирана.