ОАЭ заявили, что не допускали использование своей территории для атак по Ирану
- 04 марта, 2026
- 02:20
Объединенные Арабские Эмираты в период нынешней эскалации в регионе не допускали использования своей территории или воздушного пространства для каких-либо атак по Ирану, несмотря на неоднократные нападения со стороны исламской республики.
Как передает Report, об этом заявило министерство иностранных дел ОАЭ.
"ОАЭ не изменяли своей позиции в связи с неоднократными нападениями Ирана и не допускали использования своей территории, воздушного пространства или территориальных вод для каких-либо атак по Ирану", - говорится в специальном заявлении эмиратского внешнеполитического ведомства. В МИД отметили, что страна "привержена политике добрососедства и поисков путей деэскалации напряженности в регионе".
В заявлении МИД указывается, что с начала конфликта ОАЭ "подверглась более чем тысяче атак" со стороны Ирана.