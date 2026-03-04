Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    КСИР заявил об ударах по Минобороны Израиля и военным объектам

    В регионе
    • 04 марта, 2026
    • 02:37
    КСИР заявил об ударах по Минобороны Израиля и военным объектам

    Иранские силы нанесли удары по зданию Министерства обороны Израиля, а также по ряду военных объектов в Тель-Авиве и других районах страны.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое процитировал телеканал Al Jazeera.

    Согласно заявлению, удары были нанесены по зданиям израильского Минобороны в квартале Кирья, военным объектам в Тель-Авиве и Петах-Тикве, а также по нескольким военным центрам в Западной Галилее и объектам военной инфраструктуры в городе Бней-Брак.

    SEPAH İsrailin Müdafiə Nazirliyinə və hərbi obyektlərə zərbə endirdiyini bildirib
