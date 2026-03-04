КСИР заявил об ударах по Минобороны Израиля и военным объектам
В регионе
- 04 марта, 2026
- 02:37
Иранские силы нанесли удары по зданию Министерства обороны Израиля, а также по ряду военных объектов в Тель-Авиве и других районах страны.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое процитировал телеканал Al Jazeera.
Согласно заявлению, удары были нанесены по зданиям израильского Минобороны в квартале Кирья, военным объектам в Тель-Авиве и Петах-Тикве, а также по нескольким военным центрам в Западной Галилее и объектам военной инфраструктуры в городе Бней-Брак.
