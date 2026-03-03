"Real Madrid" bu mövsüm La Liqada ardıcıl ikinci dəfə məğlub olub
Futbol
- 03 mart, 2026
- 02:37
"Xetafe" futbol üzrə İspaniya çempionatının 26-cı turunun səfər oyununda Madridin "Real" klubuna 1:0 hesabı ilə qalib gəlib.
"Report"un məlumatına görə, yeganə qolu 39-cu dəqiqədə Martin Satriano vurub.
İkinci hissəyə əlavə olunmuş vaxtda "Real"ın oyunçusu Franko Mastantuono və "Xetafe"nin futbolçusu Adrian Liso meydandan qovulublar.
"Real"ın fransalı hücumçusu Kilian Mbappe diz bağlarının gərilməsi diaqnozu səbəbindən oyunu buraxıb.
"Real" İspaniya çempionatının cari mövsümündə ilk dəfə ardıcıl iki məğlubiyyət alıb. Ötən turda Madrid təmsilçisi "Osasuna"ya uduzmuşdu (0:2). Hazırda "Real" 60 xalla turnir cədvəlində 2-ci yerdə qərarlaşıb və "Barselona"dan 4 xal geri qalır. "Xetafe" isə 32 xal toplayaraq 11-ci pilləyə yüksəlib.
