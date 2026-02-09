Продлен срок ареста в отношении главреда Hüriyyət TV и газеты Hüriyyət

Решением Сабаильского районного суда продлен срок ареста главного редактора Hüriyyət TV и газеты Hüriyyət Вугара Мамедова.

Как сообщает Report, срок меры пресечения в виде ареста в отношении В. Мамедова продлен на 4 месяца.

Отметим, что он был задержан в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности.