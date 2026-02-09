İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    "Hüriyyət TV" və "Hüriyyət" qəzetinin baş redaktoru barəsində seçilmiş həbs qətimkan müddəti uzadılıb

    Hadisə
    • 09 fevral, 2026
    • 20:05
    Hüriyyət TV və Hüriyyət qəzetinin baş redaktoru barəsində seçilmiş həbs qətimkan müddəti uzadılıb

    "Hüriyyət TV" və "Hüriyyət" qəzetinin baş redaktoru Vüqar Məmmədov barəsində seçilmiş həbs qətimkan müddəti uzadılıb.

    "Report"xəbər verir ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin müstəntiqin təqdimatına Səbail Rayon Məhkəməsində baxılıb.

    Məhkəmə təqdimatı təmin edib və V. Məmmədov barəsində həbs qətimkan tədbirinin müddəti 4 ay uzadılıb.

    Qeyd edək ki, Vüqar Məmmədov Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılıb.

    Vüqar Məmmədov
    Продлен срок ареста в отношении главреда Hüriyyət TV и газеты Hüriyyət

