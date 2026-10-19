Aref: İranın Hörmüz boğazına nəzarət etməkdən başqa seçimi yoxdur
Region
- 19 oktyabr, 2026
- 21:12
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İranın Hörmüz boğazı üzərində suverenliyini təmin etməkdən başqa alternativi yoxdur.
"Report"un məlumatına görə, bunu İranın birinci vitse-prezidenti Məhəmməd Rza Aref Rusiyanın Baş naziri Mixail Mişustinlə Düşənbədə keçirilən görüşdə bildirib.
"İranın öz təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Hörmüz boğazı üzərində suverenliyini həyata keçirməkdən başqa seçimi yoxdur", – deyə Aref bildirib.
Onun sözlərinə görə, Hörmüz boğazında yaranmış hazırkı vəziyyətə görə məsuliyyət ABŞ-ın üzərinə düşür: "Sonda bunun müvafiq bədəlini Vaşinqton ödəməli olacaq".
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