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    Первый вице-президент Ирана заявил о необходимости обеспечить суверенитет над Ормузским проливом

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 21:23
    Первый вице-президент Ирана заявил о необходимости обеспечить суверенитет над Ормузским проливом

    У Ирана нет другого выбора, кроме как обеспечить свой суверенитет над Ормузским проливом.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Душанбе.

    "Для обеспечения собственной безопасности у Ирана нет иного выбора, кроме как осуществлять свой суверенитет над Ормузским проливом", - заявил Ареф.

    По его словам, ответственность за сложившуюся ситуацию в Ормузском проливе лежит на США.

    "В конечном итоге Вашингтону придется заплатить за это соответствующую цену", - подчеркнул первый вице-президент Ирана.

    Мохаммад Реза Ареф Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке
    Aref: İranın Hörmüz boğazına nəzarət etməkdən başqa seçimi yoxdur
    44 - Tezliklə
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