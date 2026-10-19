Первый вице-президент Ирана заявил о необходимости обеспечить суверенитет над Ормузским проливом
В регионе
- 19 октября, 2026
- 21:23
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У Ирана нет другого выбора, кроме как обеспечить свой суверенитет над Ормузским проливом.
Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Душанбе.
"Для обеспечения собственной безопасности у Ирана нет иного выбора, кроме как осуществлять свой суверенитет над Ормузским проливом", - заявил Ареф.
По его словам, ответственность за сложившуюся ситуацию в Ормузском проливе лежит на США.
"В конечном итоге Вашингтону придется заплатить за это соответствующую цену", - подчеркнул первый вице-президент Ирана.
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