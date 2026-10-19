Первый вице-президент Ирана заявил о необходимости обеспечить суверенитет над Ормузским проливом

У Ирана нет другого выбора, кроме как обеспечить свой суверенитет над Ормузским проливом.

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Душанбе.

"Для обеспечения собственной безопасности у Ирана нет иного выбора, кроме как осуществлять свой суверенитет над Ормузским проливом", - заявил Ареф.

По его словам, ответственность за сложившуюся ситуацию в Ормузском проливе лежит на США.

"В конечном итоге Вашингтону придется заплатить за это соответствующую цену", - подчеркнул первый вице-президент Ирана.