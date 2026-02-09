Вэнс: TRIPP принесет региону Южного Кавказа огромную экономическую выгоду
- 09 февраля, 2026
- 19:42
Проект TRIPP ("Маршрут Трампа" – ред.) принесет региону Южного Кавказа огромную экономическую выгоду, разблокировав транзит и торговлю.
Как передает Report, об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.
"Как вы знаете, TRIPP принесет в регион исторические преобразования. Я также с гордостью расскажу о TRIPP Enterprise Fund. Через фонд TRIPP в Армению будет направлен крупный частный капитал", - сказал он.
По словам вице-президента, проект откроет новые возможности для торговли, транзита и энергетических потоков в регионе, а также создаст беспрецедентные связи между Арменией и соседними странами.
"Это не только принесет процветание народу Армении, но и станет важным шагом для долгосрочного мира. Когда вы создаете взаимосвязанные экономики и энергетические сектора, это обеспечивает возможность устойчивого мира в регионе", - подчеркнул он.
Вэнс добавил, что TRIPP Fund обеспечит приток частного капитала для строительства железных дорог, трубопроводов и создания взаимосвязанной инфраструктуры, что принесет реальное процветание региону и укрепит действие мирного соглашения между Ереваном и Баку.