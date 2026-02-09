ЦАРЭС запускает переговоры по упрощению торговли и инвестиций с участием Азербайджана

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) в начале 2026 года планирует запустить переговоры по Соглашению о партнерстве в области упрощения процедур торговли и инвестиций (CARTIF), направленному на формирование правовой основы для перемещения товаров, услуг и капитала через государственные границы стран региона, включая Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на статью на сайте Азиатского банка развития (АБР), цель CARTIF заключается в создании инклюзивного, прозрачного и гибкого регионального экономического партнерства, способствующего развитию трансграничной торговли и инвестиций.

В 2015-2024 годах объем внутрирегионального экспорта товаров в странах ЦАРЭС в абсолютном выражении вырос более чем в два раза, однако доля внутрирегиональной торговли в общем объеме внешней торговли региона практически не изменилась и сохранилась на уровне около 6%.

В материалах отмечается, что динамика трансграничных инвестиционных потоков в странах ЦАРЭС была неоднородной. В рассматриваемый период чистый приток прямых иностранных инвестиций увеличился в Монголии, Пакистане и Узбекистане, тогда как в большинстве других стран региона он сократился.

Исследования ЦАРЭС по упрощению транзитной торговли в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане, а также обзор АБР процедур торговли и транспортных услуг вдоль коридоров ЦАРЭС указывают на сохраняющиеся правовые, нормативные, институциональные и инфраструктурные барьеры, которые продолжают затруднять транзитную торговлю и международные перевозки.

Авторы подчеркивают, что выявленные ограничения повышают издержки и уровень неопределенности для участников внешнеэкономической деятельности, что подтверждает необходимость активизации усилий стран ЦАРЭС по устранению оставшихся барьеров. Эмпирическая оценка различных конфигураций соглашения о свободной торговле ЦАРЭС также показывает, что упрощение трансграничной торговли и инвестиций может принести значительные экономические выгоды странам региона, особенно экономикам, не имеющим выхода к морю.

Соглашение CARTIF охватывает широкий круг направлений политики, связанных с перемещением товаров, услуг и капитала через границы, и включает элементы "ВТО-плюс", предусматривающие углубленное сотрудничество в сферах санитарных и фитосанитарных мер и технических барьеров в торговле, а также элементы "ВТО-экстра", затрагивающие вопросы упрощения инвестиционных процедур, цифровой торговли и связности цепочек поставок.

Ключевой особенностью CARTIF является его гибкая модульная структура. Обязательное рамочное соглашение и первоначальные протоколы будут применяться ко всем странам-участницам после вступления соглашения в силу, тогда как дополнительные протоколы могут быть согласованы на последующих этапах.

Для CARTIF планируется создание институционального механизма, включающего совет министров, совет старших должностных лиц, региональный комитет по торговле и инвестициям и секретариат. Также соглашение будет содержать прозрачный, основанный на правилах механизм разрешения споров, ориентированный прежде всего на консультации и достижение взаимного согласия.

Напомним, что 20 ноября 2025 года 24-я Министерская конференция Программы ЦАРЭС приняла Бишкекскую декларацию, официально запустившую переговорный процесс по CARTIF.