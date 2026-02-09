Вице-президент США назвал мирный процесс на Южном Кавказе поистине историческим событием

Вице-президент США Джей Ди Венс назвал нынешний мирный процесс на Южном Кавказе поистине историческим событием.

Как передает Report, об этом он сообщил на пресс-конференции в Ереване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Позвольте мне сказать, что происходящее сегодня - поистине историческое событие", - сказал он, поблагодарив премьера Армении Никола Пашиняна за сотрудничество.