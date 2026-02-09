İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    ABŞ-nin vitse-prezidenti Cənubi Qafqazdakı sülh prosesini əsl tarixi hadisə adlandırıb

    Xarici siyasət
    • 09 fevral, 2026
    • 21:07
    ABŞ-nin vitse-prezidenti Cənubi Qafqazdakı sülh prosesini əsl tarixi hadisə adlandırıb

    ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens Cənubi Qafqazdakı hazırkı sülh prosesini əsl tarixi hadisə adlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, Vens bu barədə İrəvanda Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla mətbuat konfransında bildirib.

    "Bu gün baş verənlər əsl tarixi hadisədir", - o deyib və Paşinyana əməkdaşlığa görə təşəkkür edib.

    ABŞ Cey Di Vens Cənubi Qafqaz Ermənistan Nikol Paşinyan
    Вице-президент США назвал мирный процесс на Южном Кавказе поистине историческим событием

