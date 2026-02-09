ABŞ-nin vitse-prezidenti Cənubi Qafqazdakı sülh prosesini əsl tarixi hadisə adlandırıb
Xarici siyasət
- 09 fevral, 2026
- 21:07
ABŞ-nin vitse-prezidenti Cey Di Vens Cənubi Qafqazdakı hazırkı sülh prosesini əsl tarixi hadisə adlandırıb.
"Report" xəbər verir ki, Vens bu barədə İrəvanda Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla mətbuat konfransında bildirib.
"Bu gün baş verənlər əsl tarixi hadisədir", - o deyib və Paşinyana əməkdaşlığa görə təşəkkür edib.
